A Plague Tale Innocence: le prime due ore di gameplay in compagnia di Francesco Fossetti!

A Plague Tale Innocence teletrasporta i videogiocatori nel pieno del Medioevo europeo per seguire le vicende che vedranno come protagonisti i due fratelli Amicia e Hugo.

Nonostante lo stretto rapporto di parentela che li lega, i due non hanno un'approfondita conoscenza l'uno dell'altra. Il piccolo Hugo, di otto anni, è infatti affetto da una ignota malattia e la sorella Amicia, di 14 anni, non ha dunque mai avuto modo di trascorrere molto tempo con il fratello. Le vicende di A Plague Tale Innocence, ambientate nell'area sud-occidentale della Francia, vedranno protagonisti proprio i due giovanissimi, che nel corso dello svilupparsi della trama avranno modo di imparare a conoscersi e a contare l'uno sull'altra.



A ormai poche ore di distanza dalla pubblicazione del gioco, Everyeye vi offre un'interessante occasione per approfondire la conoscenza con questa nuova creazione videoludica. Il nostro Francesco Fossetti si è infatti intrattenuto con il titolo di Asobo Studio, dedicandosi alle prime due ore di gameplay di A Plage Tale Innocence. Potete trovare la replica dell'appuntamento direttamente in apertura a questa news: buona visione! Vi segnaliamo inoltre che sulle pagine di Everyeye è disponibile un'interessante intervista con il team di Asobo Studio, ricca di informazioni su trama, ambientazione e personaggi del gioco, atteso su Playstation 4, Xbox One e PC. Il trailer di lancio di A Plague Tale Innocence è già disponibile per la visione.