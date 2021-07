A Plague Tale Innocence da PS4 e PS5: malumore per il trasferimento dei salvataggi

La cross-progression da Xbox One a Xbox Series X|S è automatica . I giocatori di Redmond non devono fare praticamente nulla dopo aver scaricato l'aggiornamento sulla loro console di nuova generazione: i salvataggi vengono ripristinati in automatico e la partita riprende da dove era stata lasciata. Su PlayStation è più complicato : i giocatori sono chiamati a scaricare una nuova patch per la versione PS4 di A Plague Innocence e avviare il gioco per consentire il caricamento dei salvataggi sul cloud prima di poter installare installare e giocare l'edizione PS5 dal punto in cui avevano lasciato la partita. In altre parole, i giocatori che avevano cancellato dal loro disco di archiviazione la versione PlayStation 4 di A Plague Tale Innocence sono costretti a riscaricarla e aggiornarla per poter importare i salvataggi su PS5 .

I wish Sony had done cloud saves properly in the first place. The migration from PS4 games to PS5 is still messy, including a hard to navigate store, a long copying process for updates, and the game save issues. On Xbox you don’t need a manual, you just launch the game https://t.co/PXv14ADUzR — Tom Warren (@tomwarren) July 6, 2021

They can get the update but not their save without re-downloading the PS4 version of the game to the latest version, recovering their game saves, the installing the PS5 version to move the saves. — The Ginna (@TheGinnaGaming) July 5, 2021