A Plague Tale Innocence: quattro chiacchiere con gli sviluppatori in video

Nel corso di un evento organizzato da Focus Home Interactive in quel di Parigi, abbiamo avuto modo di intervistare Kevin Choteau, game director di Asobo Studio a lavoro su A Plague Tale: Innocence. Durante la chiacchierata, sono emersi numerosi dettagli sull'ambientazione, la storia e i personaggi del promettente titolo.

Choteau ha innanzitutto parlato dell'ambientazione del gioco, ovvero il sud-ovest della Francia nei dintorni di Bordeaux, in pieno Medioevo. La location non è stata scelta a caso, trattandosi del luogo dal quale provengono gli sviluppatori, i quali hanno deciso di raccontare qualcosa di molto vicino al loro immaginario. Il team che ha lavorato al progetto è composto da 45 persone, ognuna delle quali ha apportato un contributo importante.

Dopodiché ha avuto modo di parlare della storia, uno dei fiori all'occhiello della produzione. Tutto ruota attorno alla crescita di Amicia e Hugo, e ovviamente alla loro relazione. All'inizio del gioco, pur essendo fratelli, non si conoscono quasi per niente: il piccolo Hugo, affetto da una rara malattia, è infatti rimasto segregato in una stanza per gran parte della sua vita. L'intervista ha poi toccato argomenti come il gameplay, la progressione, la durata e molto altro.

Trovate tutti i dettagli nel video in apertura di notizia. In alternativa, potete leggere l'intervista completa a Kevin Choteau disponibile tra le nostre pagine. A Plague Tale: Innocence, ricordiamo, verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 14 maggio.