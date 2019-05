A Plague Tale Innocence: Sean Bean ci accompagna nel mondo di gioco con una poesia

A Plague Tale Innocence è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, and PC. Per celebrare l’uscita, Sean Bean si è reso protagonista di un video dedicato ad A Plague Tale. La star hollywoodiana riconferma per l’ennesima volta il suo incredibile talento, recitando una delle poesie più amate del poeta William Blake.

Sean Bean, meglio conosciuto per il suo ruolo ne Il Signore degli Anelli e Il Trono di Spade, ci delizia con una breve ma intensa lettura di The Little Boy Lost. Questa commovente poesia esalta le splendide immagini di gioco e rappresenta perfettamente il viaggio di Amicia e Hugo attraverso una Francia medievale devastata dalla guerra.

Molte delle opere di William Blake condividono i temi incontrati in A Plague Tale, come l’innocenza dell’infanzia e la perdita dei propri cari, fungendo infatti da incredibile fonte di ispirazione per il team di sviluppo durante la creazione del gioco. Per saperne di più sul gico vi rimandiamo alla recensione di A Plague Tale Innocence.