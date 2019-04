A Plague Tale Innocence supporterà il 4K su PS4 PRO e Xbox One X

Focus Home Interactive e Asobo Studio hanno annunciato che A Plague Tale Innocence supporterà la risoluzione 4K su PlayStation 4 PRO e Xbox One X, oltre ad aver confermato il supporto per NVIDIA Ansel su PC.

Al momento non è chiaro se la risoluzione 4K su console Mid-Gen sarà nativa oppure no, restiamo in attesa di chiarimenti e magari dell'eventuale analisi tecnica di Digital Foundry, che potrà fugare ogni dubbio a riguardo. A Plague Tale Innocence è entrato in fase Gold nelle scorse settimane, lo sviluppo è ufficialmente concluso e il gioco arriverà nei negozi (fisici e digitali) il 14 maggio nei formati PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Recentemente il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli ha provato A Plague Tale Innocence, fiore all'occhiello della lineup Focus Home Interactive per il 2019: "tutto quello che abbiamo visto sino ad oggi ci è piaciuto moltissimo, praticamente senza riserve, a partire dalla storia schietta e ben narrata, fino ad un gameplay che sembra ben orchestrato già all’inizio dell’avventura."