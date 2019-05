A Plague Tale Innocence: il trailer con le citazioni della stampa internazionale

Mentre i ratti annunciano l’arrivo della peste, i fantastici voti e le eccezionali recensioni hanno annunciato l’uscita di A Plague Tale: Innocence, con stampa, giocatori e influencer che condividono all’unanimità il loro amore per il titolo.

Con decine di migliaia di spettatori contemporanei su Twitch, tantissimi suggerimenti di acquisto da parte di alcuni dei gamer più importanti di Youtube, e innumerevoli recensioni che lo descrivono come “Incredibile”, “Il successo inatteso del 2019” e “Straordinario”, il debutto della nuova IP di Asobo ha avuto un impatto sbalorditivo. Potete vedere il successo con i vostri occhi nel nuovo Accolade Trailer, rilasciato oggi.

Con una fetta di pubblico sempre più affamata di emozionanti racconti e di avvincenti esperienze single-player, A Plague Tale: Innocence ha conquistato i cuori e le menti di tutti con la drammatica storia di Amicia e Hugo De Rune e il loro viaggio infernale, alla ricerca della salvezza. Il racconto “trionfante” ed “entusiasmante” è stato gradito tanto quanto il terrore e l’ansia causati dai ratti inarrestabili; aggiungendo inoltre un “eccellente” gameplay e il risultato è quello che un giornalista ha descritto come “un livello di perfezione difficilmente raggiungibile in un videogioco”.

Focus Home Interactive e Asobo Studio sono molto soddisfatti con le reazioni della critica e non vedono l’ora di sentire anche i giudizi e i sentimenti dei giocatori, dopo essersi tuffati nell’oscuro mondo di Amicia e Hugo. A Plague Tale Innocence è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, and PC.