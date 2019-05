A Plague Tale Innocence: il trailer di lancio del nuovo gioco di Asobo Studio

A Plague Tale Innocence, uscirà domani 14 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. Date subito un’occhiata al Trailer di Lancio e preparatevi ad inoltrarvi in un’emozionante e cupa avventura ambientata in una Francia medievale devastata dalla guerra, dove sarete costantemente perseguitati dall’Inquisizione e un’interminabile orda di ratti feroci.

A Plague Tale Innocence narra una triste ed emozionante storia e presenta un gameplay che amalgama perfettamente le caratteristiche dei generi Action e Adventure.

Il giocatore seguirà le vicende di Amicia e suo fratellino Hugo, nel tentativo di sopravvivere un mondo duro e crudele tormentato dalla guerra e dalla Peste Nera. In fuga dalla temibile Inquisizione e circondati da perturbanti orde di ratti, i due fratelli sicuramente non rimarranno illesi da questo tortuoso viaggio...