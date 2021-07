A Plague Tale Innocence: l'update nextgen arriva in anticipo su Xbox Series X/S

Annunciato durante l'Xbox & Bethesda Showcase dell'E3 2021, l'update nextgen di A Plague Tale Innocence è previsto in uscita per il 6 luglio. Eppure, in rete si moltiplicano le segnalazioni di chi afferma di poterne già effettuare il download su Xbox Series X/S.

Diversi utenti in possesso di una delle ultime console di Microsoft, infatti, riferiscono di aver già avviato il download dell'aggiornamento nextgen di A Plague Tale Innocence su Xbox Series X e Series S. Nel momento in cui scriviamo, su Xbox Store il titolo continua ad essere riportato come "ottimizzato su Xbox One X" e sui canali social degli studi Asobo non viene offerta alcuna indicazione sulla disponibilità anticipata della patch nextgen per chi l'ha acquistato o ne fruisce "gratuitamente" tramite Xbox Game Pass su piattaforme verdecrociate.

Ad ogni modo, ricordiamo a chi ci segue che la nuova versione di A Plague Tale Innocence sarà disponibile anche su Nintendo Switch via cloud e come parte dei giochi PS Plus gratis di luglio. L'aggiornamento che ottimizzerà la suggestiva avventura di Amicia e Hugo su sistemi nextgen porterà in dote un aumento della risoluzione e del framerate, con migliorie aggiuntive per il comparto grafico e interventi per rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco, come il supporto all'Audio 3D.

Se volete saperne di più su questo titolo, vi ricordiamo che sul portale di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di A Plague Tale Innocence a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli.