A Plague Tale Innocence: Video Anteprima del nuovo gioco di Asobo Studio

Asobo Studio e Focus Home Interactive presentano A Plague Tale Innocence, una fiaba nera ambientata nella Francia medievale, un'avventura che mischia sapientemente elementi stealth e puzzle.

L'action adventure in terza persona invita i giocatori a seguire le vicende di Amicia e di Hugo, due fratelli che si ritrovano ad affrontare un mondo cupo e dalle tinte oscure. A Plague Tale Innocence è infatti ambientato nella Francia del 1349, periodo storico durante il quale il regno europeo è funestato da epidemie di peste nera e soffocato dalle conseguenze di un conflitto bellico con l'Inghilterra. Perseguitati dall'Inquisizione, i due giovanissimi dovranno farsi strada in questo difficile contesto, affidandosi l'uno all'altro e consolidando il legame che li unisce. Per farvi un'idea di ciò che vi aspetta al'interno della nuova creatura videoludica di Asobo Studio, vi invitiamo a visionare la nostra video anteprima di A Plague Tale Innocence, disponibile in apertura a questa news: buona visione!

Vi ricordiamo che A Plague Tale Innocence è atteso su PC, Playstation 4 ed Xbox One, piattaforme sulle quali esordirà in data 14 maggio. Tra le proprie fonti di ispirazione per la realizzazione di A Plague Tale Innocence, il Creative Director del gioco, David Dedain cita The Last of Us. Per maggiori informazioni sul titolo, vi segnaliamo inoltre che sulle pagine di Everyeye potete trovare un nostro ricco provato di A Plague Tale Innocence, a firma di Tommaso "Todd" Montagnoli.