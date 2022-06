A Plague Tale Requiem esce su Xbox Game Pass al lancio?

Dopo aver fatto centro con A Plague Tale Innocence, Asobo Studio torna con un sequel diretto che promette di offrire un'altra avventura dark fantasy alla stregua del precedente gioco, riproponendo anche i medesimi protagonisti. In attesa di scoprire la data d'uscita di A Plague Tale Requiem, sappiamo già se il titolo sarà su Xbox Game Pass?

Lo possiamo confermare: il gioco sarà disponibile per tutti gli abbonati di Xbox Game Pass sin dal day one. L'opera pubblicata da Focus Entertainment, quindi, potrà essere giocata senza alcun costo aggiunto dagli utenti iscritti al servizio di Microsoft, pronti a vivere la nuova avventura di Amicia e Hugo in un mondo ancora più pericoloso rispetto a quanto visto nel precedente episodio.



A tal riguardo, proprio recentemente, in occasione della seconda edizione del Tribeca Games Festival, abbiamo potuto provare con mano A Plague Tale Requiem, cercando di capire quale direzione i ragazzi di Asobo abbiano voluto seguire con questo sequel, che sembra rimanere fedele alla formula ludica già sperimentata nel primo gioco.

Le novità non sono ancora finite: è stato infatti annunciato un evento dedicato esclusivamente ad A Plague Tale Requiem, dove verranno mostrate ulteriori sequenze di gameplay e svelata la data d'uscita ufficiale. Il titolo, lo ricordiamo, uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, quest'ultima in versione Cloud.