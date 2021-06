A Plague Tale Requiem non è esclusiva Xbox: uscirà anche su PlayStation 5

Durante la conferenza digitale Xbox e Bethesda dell'E3 2021 è stato annunciato A Plague Tale Requiem, il successore di Innocence che nel 2019 riscosse un buon successo di critica e pubblico. Il nuovo capitolo arriverà su Xbox Game Pass già dal day one.

Ma arriva un'importante precisazione in merito al nuovo videogioco sviluppato da Asobo Studio: A Plague Tale Requiem arriverà infatti anche su PlayStation 5, non risultando quindi un'esclusiva Microsoft come poteva sembrare in un primo momento. In entrambi i casi si dovrà comunque aspettare fino al 2022 per mettere le mani sopra la nuova avventura horror, con gli autori che per il momento non hanno comunicato una finestra di lancio più dettagliata per la loro produzione. Il gioco è atteso anche su PC.

Al momento le informazioni sul titolo sono piuttosto limitate per quanto riguarda la nuova storia e le meccaniche di gioco, a parte il trailer d'annuncio che si dimostra inquietante ed evocativo al tempo stesso, promettendo quindi di far rivivere le atmosfere del predecessore già molto apprezzate dai fan. In attesa di scoprire quando sarà possibile mettere le mani sopra il nuovo episodio, potete leggere la nostra recensione di A Plague Tale Innocence e riscoprire tutte le caratteristiche che ne hanno decretato il successo.