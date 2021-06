A Plague Tale Requiem, reveal trailer all'E3: il sequel di Innocence su Xbox Game Pass

Non rallenta la scuderia di casa Microsoft, con gli Xbox Game Studios che presentano senza sosta alcuna un titolo dopo l'altro, tra un nuovo mondo per Sea of Thieves e la presentazione di Halo: Infinite.

Ma sul palco dell'evento c'è spazio anche per le produzioni Terze Parti, incluso il team di Asobo Studio. La software autrice di A Plague Tale: Innocence giunge ospite all'E3 2021 per presentare il sequel dell'apprezzata avventura. Il titolo scelto per questo nuovo viaggio in compagnia dei due giovani protagonisti è A Plague Tale: Requiem. La produzione è stata presentata con un reveal trailer dedicato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news.

Manca al momento una data di lancio precisa, ma la finestra di lancio di A Plague Tale: Requiem è stata collocata nel 2022. Il titolo Asobo potrà essere giocato su Xbox Game Pass sin dal Day One.