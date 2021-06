A Plague Tale Requiem uscirà anche su Nintendo Switch, ma solo via Cloud

Dopo l'annuncio ufficiale di A Plague Tale Requiem, avvenuto durante l'Xbox & Bethesda Showcase dell'E3 2021, sono emersi tutti i dettagli relativi ai sistemi che ospiteranno la nuova avventura dalle atmosfere horror firmata Asobo Studio con di nuovo protagonisti Amicia e Hugo.

Oltre all'arrivo su Xbox Series X/S e PC ed alla conferma ufficiale che A Plague Tale Requiem uscirà anche su PlayStation 5, dal canale Twitter ufficiale del gioco viene rivelato che la sua uscita è fissata per il 2022 anche su Nintendo Switch: sulla console ibrida di Nintendo sarà disponibile soltanto via Cloud. In ogni caso ciò segnerà il debutto della serie su Switch, considerato che il precedente capitolo, A Plague Tale: Innocence, non ha mai visto la luce (almeno finora) sul sistema della casa di Kyoto.

Per il resto si sa poco al momento su ciò che la nuova avventura next-gen offrirà agli appassionati l'anno prossimo, sebbene il trailer sembra già lascia intendere chiaramente che Requiem offrirà un'atmosfera molto simile a quella respirata giocando ad Innocence, un aspetto che sarà sicuramente molto apprezzato dai fan della serie. In attesa quindi di scoprire ulteriori dettagli nel prossimo futuro, potete rivedere il reveal trailer di A Plague Tale Requiem avvenuto durante l'evento Microsoft. Ricordiamo a tal proposito che il titolo Asobo sarà disponibile su Xbox Game Pass sin dal day one.