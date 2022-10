A Plague Tale, Requiem vs Innocence: l'evoluzione grafica nel video confronto

Già al lancio di A Plague Tale: Innocence, gli autori di Asobo Studio avevano attirato l'attenzione del pubblico con un comparto tecnico di notevole pregio, in grado di conferire grande spessore alle vicissitudini di Amicia e Hugo.

A qualche anno di distanza dall'esordio della nuova IP, la software house è pronta ad accompagnare i giocatori al cuore del Regno di Francia del XIV secolo. I due fratelli De Rune sembravano essere riusciti a sfuggire alla maledizione della Macula, ma qualcosa di oscuro si annida ancora nel piccolo Hugo. Dopo un breve periodo di quiete trascorso in Provenza, è dunque tempo di salpare per un nuovo viaggio, alla ricerca della verità sulla malattia e su di un modo per salvare il fratello di Amicia.

Con A Plague Tale: Requiem, Asobo Studio torna a far brillare il suo engine proprietario, con il quale firma un ambizioso sequel. Tra le molteplici qualità della produzione, torna in scena proprio il comparto tecnico, che restituisce un'ambientazione ancora più potete del predecessore. Dopo la calda accoglienza riservata dalla stampa ad A Plague Tale: Requiem, la redazione statunitense di IGN pubblica un interessante video confronto tra a A Plague Tale: Innocence e il suo sequel. Disponibile in apertura a questa news, il filmato rappresenta sicuramente una visione interessante.



In chiusura, ricordiamo che tutti i dettagli sulla produzione sono disponibili nella nostra recensione di A Plague Tale: Requiem, a cura di Michele Verardi.