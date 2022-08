Plaion debutta alla Gamescom con Saints Row, Goat Simulator 3 e tanti altri giochi

Plaion ha annunciato la sua presenza alla Gamescom di Colonia in programma dal 24 al 28 agosto, l'editore presenterà alla fiera tedesca una selezione di giochi di publisher come Deep Silver, Prime Matter, Ravenscourt, Vertigo Games, Coffee Stain Studios e Cardboard Sword.

Saints Row sarà giocabile alla Gamescom in vista del lancio previsto per il 25 agosto, confermata anche la presenza di Goat Simulator 3 e dei giochi di Prime Matter come Mato Anomalies, Gungrave G.O.R.E. e The Last Ocricru.

​"Con il nostro recente rebranding da Koch Media a Plaion, abbiamo inaugurato un nuovo capitolo nel nostro viaggio con una missione: offrire ai consumatori esperienze di intrattenimento uniche in ogni modo possibile. Il primo passo in questo viaggio è mostrare la nostra fantastica line-up di giochi del nostro eccezionale team di sviluppatori e partner di publishing di tutto il mondo." – ha dichiarato Klemens Kundratitz, CEO di Plaion.

A inizio agosto Koch Media ha cambiato nome in Plaion, un rebranding che aiuterà la compagnia europea a posizionarsi meglio sul mercato in un settore altamente competitivo come quello dei videogiochi e dell'intrattenimento. La presenza di Plaion alla Gamescom permetterà all'etichetta di far conoscere ancora di più le proprie produzioni e le attività di publishing.