Plaion si prepara a fondere Deep Silver, Prime Matter e Ravenscourt

A meno di un anno dalla trasformazione di Koch Media in Plaion, dalle pagine di GamesIndustry.biz arriva un'importante anticipazione: il colosso del publishing europeo starebbe infatti pianificando la fusione di Deep Silver, Prime Matter e Ravenscourt.

Le indiscrezioni raccolte da GIbiz citano anche una ristrutturazione delle singole etichette controllate da Plaion, con una nuova visione che dovrebbe portare le attuali Deep Silver, Prime Matter e Ravenscourt a fondersi in una singola entità editoriale entro i prossimi 12 mesi.

Sempre in base alle informazioni ottenute da GamesIndustry.biz, la ristrutturazione portata avanti da Plaion sarebbe finalizzata alla riorganizzazione delle attività dei tre publisher controllati dettata dalla volontà di lanciare sul mercato dei videogiochi di qualità superiore ma in un numero inferiore. Da qui alla seconda metà del 2024, di conseguenza, i brand di Deep Silver, Prime Matter e Ravenscourt dovrebbero essere destinati a scomparire, con la sola etichetta Plaion che campeggerà sui futuri titoli del colosso videoludico europeo.

Un portavoce di Plaion ha spiegato ai microfoni di GIbiz che la ristrutturazione "fa parte di un maggiore processo di semplificazione delle nostre operazioni editoriali" e che, con ogni probabilità, comporterà la perdita di 'soli' cinque o sei posti di lavoro a fronte dei 2.000 dipendenti totali.

Hanno anche sottolineato che questo non è un cambiamento immediato, ma parte di un processo che richiederà fino a dodici mesi. In questi anni, Deep Silver si è occupata della produzione di titoli come Saints Row, Dead Island e Metro, mentre Ravenscourt e Prime Matter si sono focalizzate sulla distribuzione di esperienze simulative, titoli indie e party game come Let's Sing.