Plan 8: alla scoperta nel nuovo sparatutto open world degli autori di Black Desert Online

Durante le festività natalizie, Pearl Abyss - studio di sviluppo artefice del successo di Black Desert Online - ha svelato nuove informazioni su Plan 8, che fin dall'annuncio del 2019 promette un'esperienza da sparatutto in terza persona open world condita da un comparto grafico di alto livello.

La recente comparsata ai Game Awards 2020 di Crimson Desert, grande MMORPG atteso entro la fine del 2021, ha messo in secondo piano agli occhi del grande pubblico Plan 8, un progetto altrettanto interessante che, da quello che sappiamo, sarà uno sparatutto open world con visuale in terza persona e una componente MMO. Dopo un'osservazione scrupolosa del filmato di presentazione realizzato in-engine, ci sentiamo di escludere con una certa sicurezza che il gioco possa proporre un'esperienza in stile Black Desert Online. Molto più probabilmente Plan 8 percorrerà una strada simile a quella solcata da Crimson Desert. Ci aspettiamo inoltre un grande enfasi sulla componente narrativa e scene d'azione al cardiopalma, con inseguimenti a bordo di veicoli come moto e barche.

Le piattaforme di destinazione non sono ancora state rivelate, ma oltre al PC ci aspettiamo la pubblicazione anche su PS5 e Xbox Series X, visto che il team ha tutto il tempo necessario per prendere dimestichezza con i nuovi hardware. Parliamo di questo e tanto altro nell'anteprima di Plan 8 e nel Video Speciale allegato in cima a questa notizia.