Planet Coaster, e chi chiamerai? Arrivano le attrazioni di Ghostbusters

Il simulatore di montagne russe di Frontier Developments, Planet Coaster, accoglie ufficialmente gli Acchiappafantasmi. Gli autori di Elite Dangerous invitano tutti i fan di Planet Coaster a indossare lo zaino protonico per andare a caccia di "spiriti, spiritelli e fantasmi" con l'espansione dedicata a Ghostbusters.

Presentato dagli stessi ragazzi di Frontier come "il pacchetto di contenuti più ambizioso di sempre", Planet Coaster Ghostbusters propone uno scenario inedito che vanta la collaborazione di Dan Aykroyd e William Atherton: l'Acchiappafantasmi Raymond Stanz e l'agente speciale Walter Peck dell'iconico film del 1984 presteranno la loro voce come doppiatori degli omonimi personaggi presenti nel DLC.

Il canovaccio narrativo steso da Frontier per questa espansione porta Raymond e l'agente Walter a fronteggiare la minaccia rappresentata dall'invasione di spettri nelle attrazioni a tema di un nuovo parco dei divertimenti.

Nel DLC trovano spazio anche Slimer, l'Ominimo di Marshmallow e le numerose attrazioni interattive della Ghostbusters Experience, con annessi giri turistici a bordo della mitica ECTO-1. Non mancheranno poi le attrazioni per bambini a tema Slimer del RollerGhoster e le scenografie del film del 1984, inclusi il fatiscente quartier generale degli Acchiappafantasmi, la biblioteca infestata e il tempio di Gozer. L'espansione comprende anche i brani musicali del film, a cominciare ovviamente dal tema classico di Ray Parker Jr.

Planet Coaster: Ghostbusters è disponibile su Steam ed Epic Games Store al prezzo di 14,99 euro. In attesa di sapere se e quando il DLC sarà disponibile anche per Planet Coaster Console Edition, vi lasciamo in compagnia del video e delle immagini di lancio dell'espansione con protagonisti gli Acchiappafantasmi.