Planet Coaster Console Edition: trailer d'annuncio e finestra di lancio dall'X019

Tra i numerosissimi annunci fatti nell'Inside Xbox di questa sera troviamo anche Planet Coaster: Console Edition, nuova versione del gioco creata appositamente per le console dell'attuale generazione.

Per chi non lo sapesse, Planet Coaster è un celebre gestionale nel quale il giocatore ha la possibilità di creare le proprie montagne russe dei sogni. Come potete vedere nel trailer d'annuncio mostrato all'evento Microsoft, il gioco debutterà su console nel corso dell'estate del prossimo anno e, oltre a vantare un'interfaccia personalizzata per essere gestita nel migliore dei modi con un controller, presenterà anche tutti i miglioramenti pubblicati nel corso degli anni per la versione PC.

In attesa di scoprire una data d'uscita precisa per il gioco e prima di lasciarvi al trailer d'annuncio ufficiale, vi ricordiamo che il suo arrivo è previsto esclusivamente su PlayStation 4 e Xbox One.

