Planet of Lana, arriva la Demo gratis! La favola sci-fi allo Steam Next Fest

Mancano pochissimi giorni all'inaugurazione dello Steam Next Fest di febbraio 2023, con l'appuntamento in casa Valve che si preannuncia particolarmente ricco.

Dopo la conferma della presenza di The Last Case of Benedict Fox allo Steam Next Fest, un'ulteriore produzione Indie molto attesa dà appuntamento al pubblico PC. Con il Tweet che trovate in calce, Thunderful Games conferma infatti che l'evento digitale ospiterà il promettente Planet of Lana. La favola sci-fi potrà dunque essere provata con mano dai videogiocatori, grazie alla pubblicazione di un'apposita Demo gratis.

La nuova edizione di Steam Next Fest, lo ricordiamo, prenderà il via il prossimo 6 febbraio 2023 e si protrarrà per una settimana intera. Sino al 13 febbraio, software house e publisher metteranno a disposizione dei videogiocatori più curiosi un'ampia selezione di Demo di giochi ancora inediti. Tra gli ospiti già confermati - oltre a The Last Case of Benedict Fox e Planet of Lana -, possiamo citare Trinity Fusion, SpiritFall e Rushaway. Con Bramble: The Mountain King in arrivo nel 2023, anche la cupa fiaba ispirata ai fratelli Grimm sarà parte della line-up della nuova edizione di Steam Next Fest.



Oltre alla possibilità di provare un'ampia selezione di Demo gratuite, l'evento digitale ospiterà incontri con gli sviluppatori dei titoli in vetrina.