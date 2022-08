Planet of Lana: l'avventura fantasy arriverà su Xbox Game Pass, ma slitta al 2023

Dalle pagine del blog di Xbox Wire, il Creative Director degli studi Wishfully Adam Stjärnljus ha confermato che Planet of Lana entrerà a far parte del catalogo di Xbox Game Pass sin dal giorno di lancio.

L'esponente della software house indipendente spiega però che la sua prossima esperienza platform adventure, originariamente prevista al lancio entro fine 2022, si farà attendere fino alla primavera del 2023.

Stjärnljus entra poi nel merito dell'esperienza di gioco promessaci da Planet of Lana e descrive gli elementi puzzle che andranno a caratterizzare il viaggio da intraprendere su questo lontano mondo alieno.

Desiderosa di ricongiungersi con sua sorella e salvarla da un esercito di robot invasori, la giovane Lana potrà contare sul sostegno offertogli da Mui, un'adorabile creatura che l'accompagnerà per tutto il viaggio confortandola nei momenti più difficili e, soprattutto, aiutandola a risolvere gli enigmi ambientali e ad ampliare la rosa di opportunità di gameplay nell'esplorazione della mappa.

In attesa di scoprire la data di lancio definitiva di su PC, Xbox One e Xbox Series X/S di questa ambiziosa avventura indie, qui trovate il video gameplay di Planet of Lana pubblicato dagli sviluppatori svedesi nella cornice mediatica dei Days of the Devs tenutisi nella prima metà di giugno.