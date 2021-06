Planet of Lana: la colorata avventura di Wishfully Studios si mostra al grande pubblico

In occasione della Summer Game Fest gli sviluppatori indipendenti di Wishfully Studios hanno mostrato Planet of Lana, una nuova avventura dalla grafica particolare, con uno stile artistico sorprendente e originale.

Il team indipendente svedese ha mostrato al grande pubblico Planet of Lana, un nuova avventura dallo stampo cinematografico basata su rompicapi che metterà i giocatori nei panni di una ragazza, accompagnata da un tenero compagno di viaggio, mentre intraprende la propria missione eroica. I due protagonisti dovranno esplorare il magico e colorato mondo di gioco, un tempo contaminato dalla corruzione umana.



Utilizzando la disarmonia che sta lentamente distruggendo l'equilibrio tra uomo e natura, un nuovo pericoloso nemico tenterà di farsi avanti. Come spiegato dagli stessi sviluppatori però, Planet of Lana "non è una storia di guerra" ma piuttosto il racconto di un viaggio per mantenere il pianeta in pace e armonia.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Planet of Lana uscirà nel corso del 2022 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.