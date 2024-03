Planet of Lana ha una data su PS4, PS5 e Switch! Preordinatelo ora per risparmiare

Il publisher Thunderful e lo studio di sviluppo Wishfully hanno finalmente annunciato la data di lancio delle versioni PlayStation 4, PS5 e Nintendo Switch di Planet of Lana, che dunque smetterà di essere un'esclusiva console Xbox.

Era il mese di novembre del 2023 quando ci è stato riferito che il puzzle game sci-fi sarebbe apparso anche su console differenti da quelle Microsoft nel corso del 2024. Oggi, a distanza di ben quattro mesi da quell'annuncio, apprendiamo che Planet of Lana sarà pubblicato su PlayStation 4, PS5 e Nintendo Switch il 16 aprile 2024. La campagna dei preordini è già iniziata e prevede uno sconto del 10% sul prezzo di listino: sull'eShop è fruibile da chiunque, mentre su PlayStation è riservato agli abbonati Plus.

Nel caso non lo sapeste, Planet of Lana è un'avventura di stampo cinematografico in salsa sci-fi, che vede una ragazza e il suo fedele compagno felino impegnati in una missione per preservare della vita su un pianeta alieno. Nel corso dell'avventura il duo è chiamato ad affrontare rompicapi, sezioni stealth e impegnative sequenze d'azione. Ad oggi Planet of Lana è già disponibile all'acquisto su Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam e Microsoft Store, oltre che nell'ambito di un abbonamento a Game Pass. In attesa delle nuove versioni, scoprite maggiori dettagli sul gioco leggendo la nostra recensione di Planet of Lana.

