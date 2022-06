Planet of Lana, finalmente il gameplay: l'esclusiva Microsoft arriva nel 2022

Dopo aver confermato il coinvolgimento del compositore di The Last Guardian in Planet of Lana, il team di Wishfully alza il sipario sul gameplay del suo promettente titolo.

Nella cornice offerta dai Days of the Dev, organizzati in collaborazione con la Summer Game Fest, il team svedese presenta l'action adventure con elementi puzzle che porterà i giocatori a vivere un'odissea extraterrestre. Su di un pianeta lontano, la giovane Lana deve impegnarsi in una missione di salvataggio della sorella, rapita da un esercito di misteriosi robot invasori. In questa pericolosa impresa, potrà contare sul sostegno di una piccola e curiosa creatura: Mui.

Con il passare delle ore, il rapporto tra Lana e lo strano esserino si rafforza, consentendo alla coppia di superare insidiosi ostacoli. Tra robot crudeli e un ambiente ostile, Planet of Lana si presenta nel suo primo gameplay, commentato dal Direttore Creativo Adam Stjarnljus. Direttamente in apertura a questa news, potete visionare il filmato, al termine del quale il team di Wishfully conferma il 2022 come finestra di lancio del gioco.

Come confermato in occasione dell'annuncio di Planet of Lana, la software house svedese ha ribadito che l'Indie raggiungerà in esclusiva l'ecosistema Microsoft, con esordio su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.