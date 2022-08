Planet of Lana: i misteri del mondo alieno nel video gameplay della Gamescom

In coincidenza della Gamescom 2022 di Colonia, gli studi Wishfully hanno mostrato delle scene di gameplay inedite di Planet of Lana, l'ambizioso platform adventure con grafica "in stile studio Ghibli" in arrivo nella primavera del 2023 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e nel catalogo di Xbox Game Pass.

Nella demo mostrata al pubblico della fiera videoludica di Colonia, gli autori della software house tedesca ripercorrono le prime tappe del viaggio intrapreso dalla giovane Lana per ricongiungersi con sua sorella e salvarla da un esercito di robot invasori.

Il video immortala anche l'incontro tra Lana e Mui, un'adorabile creatura che l'accompagnerà per tutta l'avventura confortandola nei momenti più difficili e, ovviamente, per aiutarla a risolvere gli enigmi ambientali e le sfide offerte da livelli pieni di pericoli e aree segrete da esplorare.

Date perciò un'occhiata al nuovo gameplay trailer di Planet of Lana e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo. Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche un ricco video gameplay di Lies of P, il soulslike ispirato a Bloodborne e Pinocchio che uscirà nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S con approdo al day one su Game Pass.