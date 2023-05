Planet of Lana: l'odissea aliena ha una data su PC e Xbox Game Pass

Il viaggio iniziato da chi ha provato Planet of Lana con la Demo dello Steam Next Fest di febbraio sta per ripartire su PC e console Xbox con la versione finale dell'avventura sci-fi firmata dagli studi Whisfully.

Il nuovo video confezionato dalla software house diretta da Adam Stjärnljus ci rituffa nelle atmosfere di questa intrigante avventura aliena per annunciarne la data di lancio ufficiale e confermarne l'approdo dal day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo brevemente che Planet of Lana è un'avventura narrativa a scorrimento ambientata su un lontano mondo alieno: il nostro compito sarà quello di aiutare la giovane Lana a compiere un lungo viaggio per salvare sua sorella da un esercito di robot invasori.

Per tutta la durata della campagna principale potremo contare sul sostegno di Mui, una creatura che accompagnerà Lana e la conforterà nei momenti più difficili aiutandola a superare gli ostacoli: grazie a Mui, la giovane potrà risolvere gli enigmi ambientali e accedere ad abilità e poteri avanzati che le consentiranno di avere la meglio sui nemici e a superare ogni pericolo.

L'ultimo trailer fissa la data di commercializzazione di Planet of Lana al prossimo 23 maggio su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nella ludoteca digitale del Game Pass. Se volete saperne di più, qui trovate la nostra anteprima di Planet of Lana, l'affascinante avventura disegnata e colorata a mano.