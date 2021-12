Planet of Lana, sulle orme di The Last Guardian: il trailer dell'Indie splende ai TGA

Il primo annuncio di Planet of Lana risale all'E3 della scorsa estate: in occasione dei The Game Awards 2021, il promettente Indie è tornato a mostrarsi al pubblico.

Il piccolo team svedese di Wishfully ne ha infatti pubblicato un nuovo ed evocativo trailer, che consente di dare un nuovo sguardo alla sua intrigante opera prima. Puzzle Adventure dall'animo cinematografico, Planet of Lana presenta un comparto artistico realizzato a mano, pronto ad accompagnare i giocatori in un'epica odissea spaziale, ad anni luce di distanza dal pianeta Terra. Al centro della scena, troviamo una giovane protagonista impegnata in una missione di salvataggio: al suo fianco, una misteriosa creatura con la quale dovrà imparare a relazionarsi.



In occasione della presentazione del nuovo trailer di Planet of Lana, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, il team di sviluppo e il publisher Thuderful Publishing hanno inoltre annunciato una collaborazione di prestigio. A realizzare la colonna sonora dell'Indie sarà infatti Takeshi Furukawa, nientemeno che l'autore delle musiche dell'emozionante The Last Guardian. Intervenuto sul palco di Geoff Keighley, l'autore giapponese si è detto entusiasta di poter partecipare alla realizzazione del puzzle adventure.



Per maggiori dettagli sul gioco, vi ricordiamo che abbiamo già avuto modo di presentarvi Planet of Lana all'interno dello speciale di INDIEspensabili dedicato all'E3 2021.