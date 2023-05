Planet of Lana su PC e Xbox Game Pass: il mondo alieno risplende in nuovi scatti

Con la data di lancio di Planet of Lana già fissata su PC e Xbox Game Pass, gli studi Whisfully ci rituffano nelle atmosfere in stile Ghibli della loro prossima avventura sci-fi mostrandoci delle immagini inedite che catturano l'essenza grafica e stilistica di questa odissea aliena.

L'avventura narrativa ideata da Adam Stjärnljus ci fa indossare i panni di Lana, una giovane ragazza chiamata ad affrontare un lungo viaggio nella speranza di salvare sua sorella da un esercito di automi invasori.

Dal punto di vista strettamente artistico il titolo prende spunto dalle atmosfere fiabesche delle opere dello studio Ghibli, mentre sul fronte del gameplay l'aspetto più interessante è certamente rappresentato dalla collaborazione tra Lana e Mui, una creatura che accompagnerà la protagonista per confortarla nei momenti più difficili e aiutarla a superare gli ostacoli. Insieme a Mui, infatti, la nostra intrepida alter-ego potrà risolvere gli enigmi ambientali, accedere ad abilità speciali e fronteggiare i nemici attuando strategie sempre diverse per superare i pericoli.

Il lancio di Planet of Lana è previsto per il 23 maggio su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo del Game Pass. Per un ulteriore approfondimento, oltre alle immagini che vi lasciamo nella galleria in calce alla notizia vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Planet of Lana, l'avventura sci-fi disegnata e colorata a mano.