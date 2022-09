Planet of Lana è una promettente favola sci-fi: la nostra prova alla Gamescom

Nel corso della Gamescom 2022 abbiamo avuto l'opportunità di provare Planet of Lana, una promettente favola interattiva destinata ad arrivare su Xbox One, Xbox Series X|S e PC (oltre che in Game Pass fin dal day-one) nel corso del 2023. Ecco le nostre impressioni.

Planet of Lana è presentato dai suoi autori - i ragazzi di Wishfully - come un avventuroso puzzle game cinematografico calato in un epico contesto sci-fi che si districa tra intere galassie e secoli. La storia è ambientata su un pianeta lontano, un tempo luogo di imperturbabile equilibrio tra essere umano, natura e animali. Qualcosa però è andato storto e quel luogo paradisiaco si è trasformato in qualcosa di completamente diverso, dove la disarmonia regna sovrana e un esercito senza volto avanza inesorabile.

Quello che potrebbe rappresentare l'antefatto di un'esperienza malinconica e catastrofica, dà invece vita ad un'opera dal carattere completamente diverso, che punta a veicolare un messaggio di speranza per il futuro. Lana, la protagonista dell'avventura, s'imbarca assieme a Mui, un'allegra creaturina con le fattezze di un felico, in un viaggio atto a preservare la bellezza del pianeta su cui vivono. Durante il loro cammino dovranno collaborare per superare percorsi impervi, risolvere enigmi ambientali, sfuggire a giganteschi automi e districare i segreti del mondo di gioco. Ma ve ne parliamo in maniera più approfondita nella Video Anteprima in apertura di notizia e nella nostra anteprima di Planet of Lana.