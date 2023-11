Planet of Lana smetterà di essere un'esclusiva console Xbox nel 2024

Tra le più gradevoli sorprese della scorsa primavera, Planet of Lana smetterà di essere un'esclusiva console Xbox approdando anche sulle piattaforme della concorrenza.

Ad annunciarlo sono stati il publisher Thunderful e lo studio di sviluppo Wishfully in un comunicato congiunto che promette la pubblicazione di Planet of Lana su PlayStation 4, PS5 e Nintendo Switch nel corso della primavera del 2024, dunque circa un anno dopo il lancio originario. "Siamo lieti di portare Planet of Lana su Switch e PlayStation nella primavera del 2024", ha affermato il Game Director Adam Stjarnljus. "Vogliamo condividere il nostro gioco con il maggior numero di persone possibile, dunque siamo molto emozionati al riguardo. Grazie a tutti i fan che hanno permesso a Planet of Lana di diventare un successo su PC e console, e grazie alle comunità di Nintendo Switch e PlayStation per la pazienza".

Per chi se lo fosse perso, ricordiamo che Planet of Lana è un puzzle game cinematografico d’avventura in salsa sci-fi, che vede una ragazza e il suo fedele compagno felino impegnati in una missione per la preservazione della vita su un pianeta alieno. Ad oggi può essere acquistato su Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam e Microsoft Store, oltre che nell'ambito di un abbonamento a Game Pass. Scoprite maggiori dettagli leggendo la nostra recensione di Planet of Lana.