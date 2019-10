Planetside 3 confermato da Daybreak Games: Arena è il 'trampolino di lancio'

Buone notizie per chi sta ancora aspettando Planetside 3: il gioco alla fine si farà, come confermato dagli stessi sviluppatori di Daybreak Games, in particolare l'executive producer Andy Sites, che ne ha parlato recentemente sul proprio blog.

L'arrivo di Planetside Arena, una sorta di battle royale che funge da spin-off della saga, da un lato aveva un attimo scoraggiato i fan della serie, che pensavano a quel punto di dover salutare le loro speranze di vedere Planetside 3. Dall'altro però può fornire un po' di indicazioni sulla direzione che prenderà il gioco, soprattutto dopo le conferme degli sviluppatori.

Daybreak vuole infatti creare una "guerra galattica con tanto di esplorazione, colonizzazione e conquista", su scala enorme. In questo senso, Arena sarà una sorta di trampolino di lancio e di collegamento tra Planetside 2 e 3.

La presenza di uno spin-off inoltre, autorizza gli sviluppatori a sperimentare e cercare nuove idee e nuovi modi di giocare, senza rompere l'equilibrio creato con Planetside 2: "Planetside 2 offre un'esperienza unica che la community sta gradendo. Cercare di incorporare diversi sistemi o stili di gioco, o anche provare nuove modalità, sarebbe controproducente".

Che ne pensate della situazione? Siete contenti dell'arrivo di Planetside 3?

Planetside Arena è disponibile in Early Access su Steam. Per approfondire sulla saga, date un'occhiata alla nostra recensione di Planetside 2.