PlanetSide Arena chiude i battenti a gennaio: previsti rimborsi per i giocatori

Al termine del doloroso riassetto aziendale di Daybreak Games, la società californiana conferma il fallimento dell'esperimento di PlanetSide Arena: i server del battle royale futuristi saranno attivi solo fino al mese di gennaio.

Il produttore esecutivo Andy Sites ha illustrato chiaramente la situazione con un messaggio condiviso sulla pagina ufficiale del titolo in cui spiega che "dopo un'attenta valutazione, abbiamo preso la difficile decisione di chiudere i server di PlanetSide Arena. [...] Dopo diversi mesi trascorsi dall'apertura della fase in Accesso Anticipato, è diventato chiaro che i livelli di popolazione presenti nelle lobby rendevano impossibile sostenere l'esperienza di gioco che avevamo immaginato in origine".

In conseguenza di questa scelta, i server di PlanetSide Arena chiuderanno il 10 gennaio del 2020. Per ringraziare tutti coloro che hanno deciso di sostenere economicamente il progetto acquistandone i pacchetti aggiuntivi attraverso il negozio interno per le microtransazioni facoltative, il produttore esecutivo di Daybreak sottolinea come "stiamo collaborando attivamente con Steam per garantire che tutti coloro che hanno effettuato degli acquisti durante l'intera fase in Early Access ricevano automaticamente un rimborso completo delle somme spese attraverso il proprio portafoglio digitale di Steam". Le somme dei rimborsi in questione saranno accreditate in automatico sull'account degli utenti dopo la chiusura dei server che avverrà a gennaio.

PlanetSide Arena è perciò l'ultimo battle royale di una lunga serie di progetti multiplayer cannibalizzati dalla popolarità di titoli come Fortnite, Apex Legends of PUBG.