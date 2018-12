PlanetSide Arena: Daybreak annuncia il nuovo battle royale per PC

Gli autori di Daybreak Game Company annunciano PlanetSide Arena, il nuovo capitolo di questa importante serie sparatutto che ne sancirà l'ingresso ufficiale nella galassia (sempre più affollata ma comunque remunerativa) dei titoli multiplayer votati al battle royale competitivo.

Ambientato nel medesimo universo sci-fi dei precedenti capitoli della saga di PlanetSide, il nuovo episodio sarà contraddistinto da un sistema di gioco particolarmente frenetico e dalla possibilità di ingaggiare scontri a fuoco contro un numero incredibilmente elevato di avversari.

Sin dall'apertura dei server sarà possibile scegliere tra un ampio ventaglio di classi ed elementi per la personalizzazione del proprio alter-ego, con customizzazioni estetiche e armamenti che, promettono gli sviluppatori di San Diego, aumenteranno col tempo attraverso aggiornamenti gratuiti.



All'inizio saranno disponibili "solo" due modalità: la prima, Massive Clash, assumerà la forma di un team-deathmatch con ben 500 giocatori per lobby (in squadre da massimo 250 utenti ciascuna), mentre nella seconda, Battle Royale, dovremo combattere da soli in team da 3.

Per immergerci nelle battaglie su vasta scala di PlanetSide Arena, oltretutto, dovremo attendere solo fino al 29 gennaio del 2019: l'apertura dei server del nuovo sparatutto multiplayer di Daybreak sarà accompagnato dal lancio del negozio interno per le microtransazioni e dell'offerta sui contenuti premium rappresentata dal Battle Pass e dai pacchetti Legendary Arena e Sanctuary Assault.

Se siete interessati al titolo e volete approfondirne la conoscenza prima della sua uscita, sulle pagine del sito ufficiale del nuovo capitolo di PlanetSide trovate tutte le indicazioni riguardanti le dinamiche di gioco, le modalità di gioco offerte e le differenti edizioni.