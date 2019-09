PlanetSide Arena: il nuovo battle royale disponibile in early access su Steam

Il nuovo battle royale di Daybreak Game Company, PlanetSide Arena, è disponibile da oggi in Early Access su Steam. Ad annunciarlo con un trailer sono stati gli stessi sviluppatori che hanno fornito una panoramica delle modalità e delle caratteristiche presenti nella versione iniziale del gioco.

PlanetSide Arena ha attraversato uno sviluppo travagliato: l’apertura dei server sarebbe dovuta avvenire il 26 marzo di quest’anno ma gli sviluppatori hanno deciso di rimandare l’esordio del battle royale per permettere al team di raggiungere gli standard qualitativi richiesti dal mercato e consentire al titolo di fronteggiare gli altri giochi della categoria, su tutti Fortnite e Apex Legends, ad armi pari.

Il report di lancio introduce due modalità di gioco: la modalità Squads con 300 giocatori (12 per ogni squadra) e la modalità Teams con 150 giocatori (3 per ogni squadra). Le tre classi disponibili al momento si suddividono in Assaltatori, Medici e Ingegneri, ognuna con delle specifiche caratteristiche. Le ambizioni di Daybreak Game Company non si fermano qui e l’obbiettivo dichiarato è quello di permettere a mille giocatori di fronteggiarsi sul campo di battaglia.

Vi ricordiamo che la versione completa di PlanetSide Arena è prevista per il secondo quarto del 2020 e sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.