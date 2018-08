Plantronics presenta le nuove cuffie gaming RIG 300 e RIG 400 Pro

In occasione della Gamescom 2018 Plantronics presenta la nuova gamma di cuffie RIG 300 e RIG 400 PRO per il mondo gaming. Con un design leggero e resistente e una qualità audio immersiva, queste cuffie sono in grado di supportare i giocatori anche nelle sessioni multiplayer più impegnative.

La famiglia RIG di Plantronics cresce e si arricchisce, con caratteristiche specifiche come una qualità del suono superiore, la possibilità di personalizzazione, il massimo confort e la resistenza, fondamentali per i giocatori professionisti. Inoltre, le cuffie RIG sono compatibili con diversi dispositivi: Nintendo Switch, Xbox One, PS4 e PC. La gamma di cuffie RIG 300, disponibili per Xbox One (HX), Playstation (HS), Universal (HC) e per PC, è progettata per rispondere alle esigenze dei giocatori più giovani e dei loro genitori. Questo modello di cuffie aperte, dal design modulabile e resistente, è molto leggero e comodo, e perfetto per le sessioni di gioco più intense. La serie RIG 300 rende il giocatore in grado di percepire anche i suoni circostanti, garantendo la sua sicurezza. Ecco alcune caratteristiche principali:

La tecnologia acustica SoundGuard, che protegge l’udito dei giocatori da picchi audio inaspettati e dai livelli decibel massimi. Driver di 40 mm che assicurano livelli di bassi reattivi, per una definizione audio di alta qualità, amplificando ogni dettaglio. Il volume regolabile e la possibilità di mettere in muto, grazie ai controlli inline. Le RIG 400 HC, l’evoluzione delle RIG 400, dotate di brevetto RIG Game Audio Dial che permette di regolare il volume con la sola punta delle dita, permette ai giocatori professionisti di concentrarsi interamente sul gioco. Le principali funzioni che contribuiscono al potenziamento delle prestazioni di questa linea di cuffie sono: Un cuscinetto a doppio strato con tessuto anti-umidità che permette di bloccare i rumori esterni, garantendo ai giocatori il maggior confort possibile durante il gioco. Driver dinamici di 40mm con amplificatori a bassa frequenza. La possibilità di sbloccare la funzione Dolby Atmos, offrendo un audio a tre dimensioni, inserendo un codice prepagato di attivazione.

“La gamma RIG 300 e le RIG 400 PRO HC vanno ad ampliare la famiglia RIG di Plantronics, fornendo ai giocatori gli strumenti migliori per ottimizzare le loro performance di gioco” ha affermato Gregory Morquin, Category Manager, Gaming Products di Plantronics. “La linea RIG è stata creata specificatamente per offrire ai giocatori una qualità audio estremamente elevata, che consenta loro di concentrarsi sulle azioni di gioco, anche nelle sessioni più lunghe ed intense, senza mai perdere la concentrazione.”

Prezzi e disponibilità

La gamma RIG 300 per Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e Windows 10 e le RIG 400 PRO HC, per Xbox One e PlayStation 4 sono disponibili da oggi sul Plantronics e presso i rivenditori autorizzati al prezzo rispettivamente di 39,99€ e 59,99€.