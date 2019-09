Plants vs Zombie Battle for the Neighborville sarà svelato oggi: tutti i dettagli da EA

La serie di Piante vs. Zombie si prepara ad accogliere una new entry. Electronic Arts ha infatti annunciato che nel corso della giornata di oggi, mercoledì 4 settembre, avremo le prime notizie ufficiali sul nuovo episodio: ecco tutti i dettagli.

L'account Twitter ufficiale di Plants vs. Zombie ha pubblicato un interessante cinguettio, che potete visionare in calce: quest'ultimo rimanda al canale Youtube della serie, sul quale è attivo un conto alla rovescia. Il filmato invita i videogiocatori a sintonizzarsi nel corso del pomeriggio per un nuovo annuncio: l'appuntamento è fissato per le ore 18:00 del fuso orario italiano.

Il protagonista del reveal sarà Plants vs Zombie: Battle for the Neighborville, come anticipato dal sito ufficiale di EA, sul quale appare un ulteriore countdown. Il titolo del gioco era di fatto stato protagonista di diversi rumor alla vigilia e nel corso della Gamescom 2019. Inizialmente, era stato segnalato un avvistamento del marchio, registrato da Electronic Arts presso l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office). In seguito, era emerso addirittura in rete un presunto trailer di Plants vs Zombie Battle for the Neighborville, accompagnato da rumor che riferivano di un arrivo del gioco su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.



Alle 18:00 scopriremo finalmente le prime informazioni ufficiali sul gioco: siete curiosi di saperne di più?