Plants vs Zombies 3 annunciato, Pre Alpha disponibile da oggi su Android

A sorpresa, Electronic Arts e PopCap Games hanno annunciato l'esistenza di Plants vs Zombies 3, attualmente giocabile in fase Pre-Alpha su Android da un numero limitato di giocatori e solamente su pochi dispositivi selezionati.

"PopCap Games è entusiasta di annunciare che Plants vs. Zombies 3 è in fase di realizzazione! Vorremmo il tuo aiuto per rendere questa favolosa esperienza di combattimento con gli zombi ancora più divertente. A partire da oggi, è disponibile una pre-Alpha giocabile di PvZ 3 su Google Play Store. Durante la pre-Alpha, potresti riscontrare degli errori (colpa degli zombi che non guardano dove mettono i piedi) e altri problemi.

In questa fase sarà disponibile un numero limitato di download, per cui se all'inizio l'opzione di download non è disponibile, riprova un altro giorno per assicurarti la possibilità di giocare. Al momento la pre-Alpha sarà disponibile solo su dispositivi Android. Ma non imbrattare subito le tue piante! PvZ 3 è in fase di realizzazione e non rappresenta ancora il gioco finale. La pre-Alpha è finalizzata a ricevere commenti unicamente sulle caratteristiche di combattimento. Più avanti vedrai tante altre novità!"

Attualmente il link per il download di Plants vs Zombies 3 da Google Play Store porta ad una pagina di errore, il problema potrebbe essere risolto nelle prossime ore. La Pre-Alpha è disponibile solamente per un numero limitato di giocatori, per installare l'app è necessario uno smartphone con caratteristiche uguali o superiori al Samsung Galaxy S7 aggiornato almeno ad Android 6.0 Marshmallow.