Plants vs Zombies 3, nuova fase: lancio soft e dettagli su gameplay e microtransazioni

Nel corso dell'estate dello scorso anno, EA ha ufficialmente annunciato Plants vs Zombies 3. Nella medesima occasione, era stata inoltre resa disponibile al pubblico una prima pre-Alha.

Ora, giungono nuovi aggiornamenti direttamente dal team di PopCap Games. La software house ha infatti confermato che il gioco è entrato in una nuova fase di sviluppo e verrà reso progressivamente disponibile in diversi territori, con una strategia definita di "lancio soft". Plants vs Zombies 3 non è infatti ancora completamente ultimato e la nuova versione subirà ulteriori cambiamenti nel corso del tempo. Il primo Paese a poter testare il gioco saranno le Filippine. Attualmente, gli sviluppatori non hanno ancora indicato una specifica data di uscita globale su App Store e Google Play Store.



PopCap Games ha inoltre condiviso alcuni dettagli in merito al gameplay di Plants vs Zombies 3. Il gioco presenterà una struttura simile al predecessore, con radici nel genere dei tower defense. Boss Zombie metteranno inoltre alla prova le abilità dei giocatori, che avranno a propria disposizione sia vecchie conoscenze della serie sia nuovi personaggi. Il gioco mobile sarà free-to-play, con implementazione di un sistema di microtransazioni opzionali, che consentiranno di "accelerare i propri progressi".



In chiusura, ricordiamo che a fine 2019 è approdato sul mercato Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville.