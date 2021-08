Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville: come funziona L'Arena di Battaglia?

Due squadre composte da 4 giocatori si affrontano per la supremazia totale nell'Arena, il centro ricreativo di Neighborville. Dato che è usata dagli umani di giorno (per giocare a "Regolanestro") e da piante e zombi di notte, questo luogo è conosciuto anche come l'Arena del divertimento.

Se volete provare anche voi questa divertentissima modalità, non dovete fare altro che accendere la vostra PlayStation e scaricare Plants vs Zombies Battaglia per Neighborville, tra i giochi gratis PlayStation Plus di agosto. Vediamo alcuni dettagli e suggerimenti per la modalità Arena di Battaglia.

Innanzitutto, si tratta di una modalità a eliminazione, il che significa niente respawn durante la battaglia. Potrete giocare i personaggi una sola volta per ogni partita, quindi scegliete con cura con chi volete iniziare. Potreste, ad esempio, lasciare come riserva il personaggio con cui vi trovate meglio per ribaltare all'ultimo le sorti dello scontro!

Potete formare una vostra squadra di amici prima di cominciare, oppure cercare una partita unendovi a un team casuale (dopo aver scelto la fazione con cui schierarvi). Durante la battaglia, assolutamente frenetica, distruttiva e spietata, potrete rianimare i compagni di squadra eliminati ma fate attenzione: il tempo per farlo è decisamente ridotto rispetto alle altre modalità PvP. Inoltre, non è possibile rigenerarsi. A un certo punto (precisamente dopo due minuti nel turno) comparirà un obiettivo, un punto di cattura necessario per condurre alla vittoria la propria squadra. Conquistatelo e assicuratevi la supremazia del turno.

Dal momento che la composizione delle squadre è mantenuta per tutta la durata del turno, cercate di scegliere il vostro ruolo con attenzione per evitare sovrapposizioni e riempire le lacune del team. Ricordate comunque che, come dicevamo prima, dopo aver usato un personaggio non potrete selezionarlo nuovamente nella stessa partita. Inutile dire che, se volete giocare sporco, dopo aver fatto fuori un avversario potreste rimanere vicini nell'attesa che finisca il timer della rianimazione, evitando così che un compagno di squadra riesca a rianimarlo. Chi lo sa, potreste anche riuscire a fare una bella imboscata e portare a casa una doppia uccisione!

Infine, vi suggeriamo di impostare le personalizzazioni e le migliorie prima di unirvi alla coda dell'Arena di battaglia, perché non potrete farlo durante il matchmaking. Se avete voglia di scoprire altre divertenti modalità PvP di questo gioco, potreste provare le Modalità Miste di Plants vs Zombies Battaglia per Neighborod.