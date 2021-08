Plants vs Zombies Battaglia per Neighborville: come giocare con le Modalità Miste?

Plants vs Zombies Battle for Neighborville è disponibile gratis col PS Plus ad agosto 2021: scopriamo lo scenario PvP di Modalità miste, un modo per giocare in squadra contro altri 8 giocatori e divertirsi nei panni delle simpatiche piantine o degli orrendi zombie!

In Modalità miste giocherete in uno scenario 8 contro 8, in 3 modalità diverse: Gnomba, Suburbination ed Eliminazione confermata. Queste modalità si alterneranno in modo completamente casuale, così come saranno casuali i vostri opponenti. Scopriamo brevemente in cosa consistono.

Gnomba

In questa modalità dovrete trovare la "gnomba", ovvero lo gnomo da giardino esplosivo. L'obiettivo è usarlo per radere al suolo i giardini (o le tombe) della squadra avversaria, cercando al contempo di non subire la stessa sorte per mano loro. Semplice, no?

Suburbination

In Suburbination (o "Suburbinazione") il vostro scopo è prendere possesso delle basi del nemico, mantenendone il controllo per guadagnare punti. Le postazioni da conquistare sono 3 in tutta la mappa, e, una volta che avrete eliminato eventuali difensori, comincerà la trasformazione: se siete con le Piante, trasformerete le tombe in giardini e viceversa. Questo processo è chiamato appunto Sububination; più basi controllerete contemporaneamente, più punti farà la vostra squadra.

Eliminazione Confermata

Vedete quelle scintillanti e attraenti sfere che i nemici lasciano cadere a terra dopo essere stati eliminati? Bene, in Eliminazione confermata dovete prenderne quante più potete, ciò significa che più nemici farete fuori e meglio sarà! Vince la squadra che raggiunge 100 punti in totale. Un piccolo suggerimento: impedire ai nemici di raccogliere le sfere dei vostri alleati è un'ottima strategia!