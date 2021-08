Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville: trucchi e abilità della classe Zombie

All’interno della lobby di ciascuna partita multigiocatore di Plant vs Zombies La Battaglia di Neighborville ogni giocatore delle due squadre che si affrontano all’interno dell’arena può scegliere uno dei tanti personaggi unici disponibili all'interno del roster, ciascuno dei quali appartiene ad una delle due fazioni: Piante oppure Zombie.

I diversi personaggi della fazione degli Zombie sono particolarmente interessanti, poiché nascondono numerose caratteristiche e peculiarità nascoste e non esplicitamente dichiarate, tra abilità passive, effetti collaterali e reazioni speciali a determinati perk e gadget e perfino alcuni piccoli e simpatici easter egg che, se conosciuti, possono contribuire a migliorare l’esperienza di gioco generale e possono anche fornire dei vantaggi concreti al giocatore durante una partita. Vediamo quindi una serie di cinque di queste particolari caratteristiche, dedicandoci in particolare alla fazione degli Zombie.

Fante e la Bomba Velenosa

Quella del Fante è una delle classi standard della fazione degli Zombie all’interno del gioco: appartiene alla categoria delle classi d’Attacco, ed è in grado di combinare una buona capacità di infliggere danni ai giocatori avversari con una discreta versatilità generale, caratteristiche che la rendono un’ottima classe per iniziare. Una delle abilità più utili di questa classe è la Bomba Velenosa, che infligge danni continui nel corso del tempo agli avversari che attraversano la coltre di fumo generata dall’abilità stessa, la quale possiede però una caratteristica nascosta non esplicitata dal gioco: quando si ritrova circondato dalla nube di fumo generata dalla sua stessa bomba, lo Zombie Fante risulta invisibile agli Scanner della pianta Chicco di Mais, un vantaggio tattico che risulta decisamente comodo in più di una situazione.

Elettropattinatrice

Questa particolare classe appartenente alla categoria Attacco, che figura tra le ultime aggiunte al gioco, risulta essere un personaggio estremamente dinamico e basato sull’utilizzo delle numerose abilità speciali piuttosto che sulla pura e semplice forza bruta della propria arma. Quest’ultima possiede infatti un rateo di fuoco piuttosto lento, il quale è tuttavia compensato da un’abilità segreta estremamente utile: dopo aver colpito uno stesso nemico con 6 colpi standard di fila, infatti, l’Elettropattinatrice stordirà quel nemico, impedendogli di muoversi e di utilizzare le proprie armi e abilità e lasciandolo così esposto agli attacchi di altri Zombie dal potenziale offensivo superiore.

Capitan Barbamorta e il Rampino

Il personaggio di Capitan Barbamorta, classe di Difesa della fazione degli Zombie, possiede un’abilità unica basata sull’utilizzo di un’ancora piratesca, la quale funziona come una sorta di rampino e può quindi essere lanciata e usata per raggiungere le zone sopraelevate presenti all’interno delle diverse mappe, oppure per sfuggire al fuoco dei nemici. Esiste tuttavia un’ulteriore abilità non scritta che può essere utilizzata attraverso l’ancora: lanciandola contro uno dei nemici, Capitan Barbamorta si trascinerà molto vicino a lui, infliggendo circa 20 danni all’avversario colpito e accorciando nettamente le distanze in modo da poter poi colpire facilmente con il proprio fucile a corto raggio.

Scienziato

La classe di Supporto chiamata Scienziato è in grado di riportare in vita i propri alleati a terra e ripristinare la salute di quelli ancora in piedi grazie alle proprie abilità dedicate. Quello che il gioco non specifica è che è possibile eseguire queste due operazioni contemporaneamente mentre si sta riportando in vita uno dei propri alleati caduti, in modo da riportarlo in vita con la salute al massimo, un’abilità estremamente utile da conoscere e padroneggiare per aumentare le possibilità di vittoria del proprio team.

Ingegnere e Bonus alla Velocità

La classe dell’Ingegnere è, insieme a quella dello Scienziato, una delle due appartenenti alla categoria Supporto per la fazione Zombie e grazie ad una delle sue abilità esplicite è in grado di schierare sul terreno di gioco una piccola piattaforma che fornisce un temporaneo bonus alla velocità del primo giocatore alleato in grado di raccoglierlo. Quanto però l’Ingegnere utilizza il proprio martello pneumatico alcune linee bianche iniziano ad uscire dal suo corpo, attivando un’ulteriore abilità speciale nascosta: i giocatori alleati che si muovono all’interno dei confini tracciati dalle linee bianche, seguendo quindi i movimenti dell’Ingegnere, ricevono un’ulteriore bonus alla propria velocità di movimento. L’Ingegnere è quindi un personaggio che risulta perfetto per aiutare i compagni di squadra a spostarsi all’interno della mappa di gioco.