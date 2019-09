Plants vs Zombies Battle for Neighborville esce a ottobre, i Fondatori possono già giocare

Come promesso, alle 18:00 di oggi 4 settembre i ragazzi di Pop Cap Games sono tornati per svelare nuove informazioni su Piante vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville, nuovo capitolo della serie che prosegue sul solco tracciato da Garden Warfare 2, data d'uscita compresa: il lancio è fissato per il 18 ottobre su PS4, Xbox One e PC.

Se non vedete l'ora di cominciare a giocare, in ogni caso, sappiate che potete cominciare oggi stesso diventando dei Vicini Fondatori acquistando la Founder's Edition al prezzo ridotto di 29,99 euro (invece di 39,99 euro). Con questa edizione in anteprima potrete giocare a sei settimane di nuovi contenuti e, nel frattempo, fornire agli sviluppatori il feedback necessario a realizzare la miglior versione del gioco possibile. Le modalità e le funzionalità incluse sono già definitive (la Founder's Edition non è un beta testing), pertanto l'obiettivo è quello di perfezionarle ulteriormente prima del lancio ufficiale.

Gli acquirenti della Founder's Edition, che sarà disponibile all'acquisto fino al 30 settembre, otterranno:

Ricompense Founder esclusive per le prime quattro settimane effettuando l'accesso ogni settimana;

Un prezzo speciale Founder di 29,99 €;

Un canale Discord dedicato in cui i Vicini Fondatori possono condividere idee con il nostro team di sviluppo;

Aggiornamenti sulle uscite settimanali con i post di Notizie da Neighborville e la diretta streaming settimanale degli sviluppatori PvZ In diretta da Neighborville;

La possibilità di importare i progressi nel gioco completo al lancio.

Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville includerà ben(completamente personalizzabili) e permetterà di giocare sia in, con squadre composte da 4 giocatori libere di esplorare tre grandi regioni (Bosco Bislacco, Monte Scosceso e il centro città di Neighborville), sia nel, in sei differenti modalità di gioco, tra cui un'intensa Arena di battaglia 4 contro 4. Tutte le componenti del gioco possono essere affrontate anche in co-op locale con schermo condiviso (solamente su PlayStation 4 e Xbox One).