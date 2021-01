Plants vs. Zombies La Battaglia di Neighborville è in arrivo su Nintendo Switch?

Lo scorso giugno, Electronic Arts ha anticipato l'arrivo di ben sette giochi su Nintendo Switch nel corso dei 12 mesi seguenti. Da allora, sull'ibrida di Kyoto sono giunti Burnout Paradise Remastered, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered e FIFA 21 Legacy Edition, ai quali vanno aggiunti Apex Legends e Lost in Random previsti in futuro.

Ne rimangono due: uno potrebbe essere un misterioso titolo sviluppato da Velan Studios, lo stesso team responsabile di Mario Kart Live, e l'altro Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville. I colleghi di VentureBeat puntano su quest'ultimo già da molti mesi e, stando agli ultimi sviluppi, potrebbero averci visto giusto. La versione Switch dello sparatutto multiplayer di PopCap Games a base di piante e non morti è appena apparsa nei listini di GameFly, noto e affidabile venditore d'oltreoceano, con tanto di data d'uscita fissata per il 19 marzo 2021. L'annuncio, quindi, potrebbe essere dietro l'angolo.

La data ci sembra plausibile, ma come spesso accade in questi casi, vi consigliamo di tenere basse le aspettative in attesa di una conferma ufficiale da parte di Electronic Arts. Nel frattempo, potete informarvi sul gioco leggendo la nostra recensione di Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville.