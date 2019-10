Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville: come giocare in Split Scren in Co-op

Anche se può sembrare facile come bere un bicchiere d'acqua, alcuni giocatori stanno avendo difficoltà nell'avviare la modalità co-op di Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville in split screen. In questa mini-guida vi spieghiamo come fare, fugando ogni vostro dubbio.

Di seguito vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per giocare a Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville in split screen.

È possibile giocare in split screen su PC?

Come confermato da Electronic Arts, purtroppo non è possibile giocare a Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville in split screen su PC. La versione personal computer del gioco, infatti, non supporta questa funzione.

Come giocare in split screen su PS4 e Xbox One

Al contrario, su PlayStation 4 e Xbox One la funzione split screen è supportata. Ma cosa bisogna fare per giocare a Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville a schermo condiviso su console?

Prima di tutto dovete avviare la modalità co-op dal menù, collegando e accedendo il secondo controller PS4 o Xbox One. Una volta fatto, al secondo giocatore non resta che tenere premuto il tasto Quadrato su PS4 o X su Xbox One.

Questo è tutto quello che dovete fare per giocare a Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville in split screen su PS4 e Xbox One, se non fosse per la presenza di un piccolo problema che potrebbe causarvi qualche grattacapo. Se il secondo giocare effettua l'accesso con un profilo ospite/temporaneo, infatti, non viene riconosciuto.

Per giocare in split screen, dunque, è necessario che il secondo giocatore effettui l'accesso alla console con un profilo a parte. Potete crearne uno nuovo appositamente per il gioco, oppure importare il vostro nel caso vi troviate a casa di un amico. L'importante è che si tratti di un profilo distinto e separato dal profilo principale che ha avviato il gioco.

Sperando di aver risolto i vostri dubbi su come avviare la modalità split screen del titolo, ricordiamo che per saperne di più sul gioco potete leggere la nostra recensione di Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville.