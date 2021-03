Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville: come se la cava il Frostbite su Switch?

L'uscita di Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville su Switch è ormai dietro l'angolo: i possessori della console Nintendo potranno metterci le mani sopra a partire dal 19 marzo. In un'intervista a Nintendo Everything il producer Melvin Teo ha parlato del porting su Switch nel dettaglio.

Anzitutto, Teo assicura che il titolo prodotto da Electronic Arts gira a 900p in modalità Dock, arrivando invece a 720p giocando in modalità Portatile. In entrambi i casi il frame rate resta stabile sui 30fps. L'autore ha poi analizzato l'utilizzo del Frostbite Engine, e farlo funzionare su Switch non è stata un'impresa semplice.

"Una enorme parte dei nostri sforzi di sviluppo sono stati indirizzati nel far funzionare correttamente il gioco e farlo apparire bello su Nintendo Switch, e ovviamente gran parte di questi sforzi sono serviti per rendere il Frostbite Engine compatibile e ottimizzato per la piattaforma", spiega Teo, evidenziando che il processo di porting è stata una sfida ardua. Fortunatamente gli sviluppatori hanno ricevuto il sostegno da parte di altri team: "Abbiamo avuto un sacco di aiuto e supporto da parte dei team dietro al Frostbite per capire velocemente cosa avremmo potuto ottenere con la console in termini di grafica, memoria e cose del genere. Alla fine abbiamo collaborato assieme per ottenere il miglior risultato possibile". Teo aggiunge di aver ricevuto supporto anche da parte di un team polacco, QLOC, specializzato in porting per Switch. "Ci sono stati numerose sfide tecniche che abbiamo dovuto risolvere lungo la strada, ma è stato un viaggio molto fruttuoso. Abbiamo imparato tanto sulla piattaforma e sul Frostbite", conclude.

In una precedente intervista Melvin Teo aveva raccontato che Plants vs. Zombies La Battaglia di Neighborville girava a 2fps su Switch all'inizio dello sviluppo. Dal 2019 il titolo è disponibile su PC, PS4 e Xbox One: per approfondire ecco la nostra recensione di Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville.