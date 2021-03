Plants vs. Zombies La Battaglia di Neighborville girava a 2 fps su Switch

Sebbene il trailer della versione Nintendo Switch di Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville mostri un gioco perfettamente funzionante, pare che lo sviluppo non sia stato dei più semplici.

A svelare questo interessante retroscena è stato il producer del titolo, Melvin Teo, nel corso di un podcast condotto dall'ormai celebre giornalista Jeff Grubb. Stando alle parole dello sviluppatore, Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville è il primo gioco in assoluto a fare uso del Frostbite Engine sulla console ibrida Nintendo, scelta che è costata al team un bel po' di fatica:

"Volevamo realizzare questo porting da un bel po' di tempo. Quando abbiamo iniziato a lavorare sulla Battaglia di Neighborville, il piano era quello di portarlo anche su Switch. Non abbiamo però avuto il tempo e l'occasione di realizzarlo quando abbiamo pubblicato inizialmente il gioco nel 2019. Ma sì, abbiamo trascorso l'ultimo anno e mezzo per portare il gioco sulla console Nintendo e fare in modo che il gioco funzionasse, trattandosi del primo gioco a vantare la presenza del Frostbite su Switch."

"È stata un'impresa. Ricordo quando abbiamo iniziato a lavorarci su e siamo riusciti a far partire il gioco per la prima volta, raggiungendo i 2/3 fotogrammi al secondo. Era come vedere delle diapositive e abbiamo dovuto lavorarci parecchio sopra."

Sembra però che le successive fasi dello sviluppo non siano poi andate così male e il gioco riesce ora a girare a 30fps e, a detta degli sviluppatori, senza grossi compromessi dal punto di vista grafico.

Vi ricordiamo che Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville Complete Edition sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo 19 marzo 2021.