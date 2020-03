Il platform 3D Croc ricreato con Dreams su PlayStation 4

Il platform 3D Croc è stato ricreato con Dreams, il potente editor di Media Molecule ora disponibile su PlayStation 4, usato in queste settimane per dare vita a numerosi fan remake e progetti inediti completamente originali.

Croc Legend of the Gobbos è un gioco di piattaforme 3D con protagonista un coccodrillo, uscito nel 1997 su PlayStation, SEGA Saturn e PC. Nato come demo di un gioco di Yoshi per Nintendo 64, il gioco è stato poi riprogettato come IP inedita dopo la rottura dei rapporti tra Argonaut e la casa di Kyoto. Croc ha riscosso all'epoca un discreto successo tanto da meritarsi un sequel (intitolato semplicemente Croc 2) e pubblicato nel 1999 su PC, PS1 e Game Boy Color. Il remake Made in Dreams è ovviamente molto semplice tecnicamente e per quanto riguarda le meccaniche ludiche, anche se riesce a catturare in maniera più che buona il feeling dell'originale.

Sono tanti i progetti ricreati con il gioco di Medi Molecule, tra i tanti segnaliamo il remake di The Simpsons Hit and Run e persino un nuovo gioco di Crash Bandicoot, spazio anche a progetti originali come Ruckus, quest'ultimo piuttosto acclamato dalla community di Dreams.

Lo sapevate? L'autore di Blade Gunner con Dreams è stato contattato da uno studio europeo dopo il successo del suo progetto.