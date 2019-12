Platinum Games: team di Bayonetta 3 e Babylon's Fall promette interessanti novità nel 2020

Gli sviluppatori di casa Platinum Games sono stati impegnati su molteplici fronti nel corso degli ultimi tempi. Il team ha infatti ad esempio portato sul mercato videoludico la nuova IP Astral Chain ed hanno temporaneamente collaborato con Cygames su Granblue Fantasy: Relink.

Sono inoltre ancora piuttosto numerosi i progetti della software house ancora in attesa di realizzare il proprio debutto. Tra questi non possiamo ad esempio non citare Bayonetta 3: annunciata nel corso dell'edizione 2017 dei The Game Awards ed attesa in esclusiva su Nintendo Switch, la produzione è ad oggi ancora priva di una data di pubblicazione precisa. Presente all'appello anche Babylon's Fall, nuova IP presentata all'E3 2018 e destinata ad approdare su PC e PlayStation 4.



Sul prossimo futuro si è recentemente espresso Hideki Kamiya. L'esponente di Platinum Games è infatti intervenuto come ospite in un livestreaming organizzato da niconico, appuntamento dedicato ad esponenti dell'industria videoludica nati nel 1970. Durante quest'occasione, Kamiya ha dichiarato quanto segue: "Saremo nelle condizioni di condividere novità interessanti nel corso del prossimo anno". Purtroppo, l'autore non ha offerto ulteriori indizi in merito ai piani di Platinuma Games per il 2020. Qual è il progetto del team che attendete maggiormente?



In attesa di saperne di più, ricordiamo che in seguito all'ultimo PlayStation State of Play, è stato anticipato che Babylon's Fall tornerà a mostrarsi nell'estate 2020.