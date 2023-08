Svelata lista trofei di Red Dead Redemption su PS4: platinarlo sarà più facile che su PS3

L'arrivo di Red Dead Redemption su Playstation 4 e Nintendo Switch ha sollevato un bel polverone per alcuni aspetti aspramente criticati dalla sua platea di giocatori. A illuminare la situazione arriva la rivelazione della lista trofei su Playstation 4, che si scopre essere stata molto semplificata rispetto alla controparte PS3.

Se non temete spoiler di alcun tipo, l'intera lista dei trofei è stata pubblicata su PSNProfiles. Per prima cosa, dall'elenco originale sono stati tagliati fuori tutti i trofei legati al multiplayer, dato che questa funzionalità non sarà presente nel porting di Red Dead Redemption su Playstation 4.

L'eliminazione di questa componente online semplifica già di per sé il platino in modo significativo, risparmiandoci il tempo di ottenere un top rank, il punteggio più alto in tre match di fila e via discorrendo. Alcune sfide richieste nel multiplayer al tempo di PS3 erano così proibitive che solo lo 0,3% dell'utenza aveva ottenuto il platino al tempo.

In più, sono stati semplificate due imprese relative all'espansione "Terrore dell' oltretomba", che sarà inclusa nel porting su PS4. In particolare, potremo dire addio ai trofei "Fumati questo, sacco di carne" e "Il capo dei capi", noti per il loro elevato livello di sfida.

Il primo richiedeva ai giocatori di sopravvivere fino all'ondata #15 nella modalità multiplayer, mentre il secondo prevedeva di combattere contro otto giocatori diversi in una precisa modalità del multiplayer. Questo basterà a scacciare il malcontento e la delusione del pubblico su Red Dead Redemption?