Platinum celebra il successo di NieR Automata: superate le 4 milioni di copie vendute

Inizialmente annunciate nel mese di maggio come "unità distribuite", NieR Automata ha infine raggiunto e superato concretamente la soglia delle quattro milioni di copie vendute, considerando le performance del gioco registrate su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il gioco diretto dall'eccentrico Yoko Taro e sviluppato dagli esperti sviluppatori di giochi action frenetici in forza a Platinum Games è riuscito a ottenere risultati di vendita estremamente al di sopra delle originali previsioni finanziarie di Square-Enix. Per celebrare in allegria questo nuovo traguardo, Platinum ha pubblicato un video di ringraziamento nei confronti dei fan (in cui compaiono Hideki Kamiya e Takahisa Taura), ed una nuova galleria di stupendi artwork ispirati al gioco che potete ammirare in calce alla notizia.

NieR Automata ha riscontrato il favore estremamente positivo da parte dei giocatori (meno da quelli PC, per questioni tecniche relative al porting) e dalla critica specializzata, ma in casa Square-Enix al momento tutto tace riguardo ad un possibile seguito, o ad una ipotetica versione per Nintendo Switch. Yoko Taro, in ogni caso, sembra pronto a tornare a lavorare sull'IP in qualsiasi momento: "Se Square-Enix mi pagherà, farò tutto ciò che mi chiedono", aveva infatti dichiarato nei mesi scorsi il director tra il serio ed il faceto.